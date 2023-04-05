Украинские войска в Бахмуте. Зеленский назвал единственное условие выхода ВСУ из города
Ситуация в украинском городе Бахмут - одна из самых сложных на линии фронта. Ее контролирует командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.
По его словам, именно в Бахмуте используется самое большое количество разнообразного вооружения. Однако ситуация в городе по-прежнему остается сложной.
"То есть успех в каких-то блоках Бахмута - мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодняшний день", - сказал Зеленский.
Он отметил, что вопрос Бахмута контролирует генерал Александр Сырский. Однако его основная цель - это сохранить личный состав.
"Безусловно, для него главное сохранить личный состав, для меня самое главное не потерять наших военных. И если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения - безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, ВСУ провели контратаку к югу от Авдеевки, в то время как в Бахмуте темп боев может упасть из-за желания РФ экономить силы.
Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.