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Украинские войска в Бахмуте. Зеленский назвал единственное условие выхода ВСУ из города

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Украина, Среда 05 апреля 2023 15:25
Украинские войска в Бахмуте. Зеленский назвал единственное условие выхода ВСУ из города Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Ситуация в украинском городе Бахмут - одна из самых сложных на линии фронта. Ее контролирует командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.

По его словам, именно в Бахмуте используется самое большое количество разнообразного вооружения. Однако ситуация в городе по-прежнему остается сложной.

"То есть успех в каких-то блоках Бахмута - мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодняшний день", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос Бахмута контролирует генерал Александр Сырский. Однако его основная цель - это сохранить личный состав.

"Безусловно, для него главное сохранить личный состав, для меня самое главное не потерять наших военных. И если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения - безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ВСУ провели контратаку к югу от Авдеевки, в то время как в Бахмуте темп боев может упасть из-за желания РФ экономить силы.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.

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