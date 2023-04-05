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Атаковали шесть групп окупантов. В Бахмуте пограничники отбили "мясной штурм вагнеровцев"

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Бахмут, Среда 05 апреля 2023 17:47
Атаковали шесть групп окупантов. В Бахмуте пограничники отбили "мясной штурм вагнеровцев" Фото: в Бахмуте пограничники отразили "мясной штурм вагнеровцев" (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным удается мужественно защищать город Бахмут. Они героически сдерживают наступление русско-оккупационных войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Силы обороны Украины, среди которых подразделения Госпогранслужбы, смогли отразить так называемый "мясной штурм". Накануне вечером позиции наших военных одновременно атаковали шесть групп штурмовиков из числа ПВК "Вагнер". Бой начался вечером, а противостояние продолжалось до поздней ночи.

Украинские военные уничтожали окупантов из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Кроме этого удалось забрасывать наемников десятками осколочных гранат.

"Несмотря на преимущество в живой силе и активное применение артиллерии, российские успехи достичь не смогли. Огневым поражением нанесены значительные потери противнику, так только убитыми враг потерял 29 захватчиков, а раненых начислено не менее 40 человек", - рассказали в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что понимают стратегию ВСУ по обороне Бахмута.

Также в Белом доме заявили, что наемники ПВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

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