РФ планирует заставить фермеров в оккупации отдавать собранные овощи, - ЦНС

Российские оккупанты начнут отбирать не только зерно, но и собранные овощи у фермеров в оккупации. В частности, речь идет о захваченной части Херсонской области.

По данным информационного ресурса, россияне создают еще один "государственный закупочный оператор", который предназначен для того, чтобы отбирать овощи у фермеров. То есть, как и в ситуации с зерном, со следующего года фермеры должны будут сдавать государству весь собранный урожай по фиксированной цене ниже рыночной.

Уже после этого через причастные к гауляйтерам структуры овощи будут реализовываться по рыночной цене. Однако вся разница будет оседать в карманах коллаборантов.

"В то же время фермеры будут получать дотации, которые являются методом контроля государства, ведь фактически россияне лишают аграриев прибыли и делают зависимыми от компенсаций", - резюмировали в ЦНС.