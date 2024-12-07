Россия угрожает забрать технику фермеров в оккупации: в ЦНС назвали причину
Российский террор не ограничивается лишь требованием украинцев изменить гражданство и получить паспорт РФ. Изменить следует и другие документы, в частности, фермерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, Кремль обязал аграриев получить водительские удостоверения трактористов-машинистов российского образца. Этот процесс продлится до конца декабря 2025 года. В противном случае, если земледельцы не выполнят условия россиян, их техника будет конфискована.
В то же время в оккупированной части Запорожской области оккупанты обеспокоены возможными бунтами фермеров. Это связано с тем, что из-за тотального мародерства, террора и изъятия имущества аграрии не выдерживают условий, в которые их загнал Кремль.
В конце публикации в ЦНС призвали всех небезразличных помогать выявлять коллаборантов, поддерживающих террористическую политику России. Это нужно для того, чтобы привлечь врагов и предателей к ответственности.
Напомним, что уже со следующего года Россия планирует заставить фермеров во временно оккупированной части Херсонской области отдавать не только зерно, но и собранные овощи. Для этого враг создает еще один "государственный закупочный оператор". Это означает, что фермеры будут сдавать весь собранный урожай по фиксированной цене, которая ниже рыночной.
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