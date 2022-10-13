Оккупанты утром снова ударили по Сумской области из артиллерии

Российские войска утром 13 октября нанесли артиллерийский удар по одной из общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"Ночь в области прошла тихо. Но утро в Миропольской общине началось с обстрелов - 15 прилетов из САУ. Предварительно, без жертв, детали впоследствии", - рассказал Живицкий.

Напомним, вчера оккупанты также нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Сумской области. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Всего за минувшие сутки российские войска обстреляли пять общин Сумской области. В регионе зафиксировали более ста прилетов.

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