Окупанти вранці знову вдарили по Сумській області з артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Ніч в області пройшла тихо. Але ранок у Миропільській громаді розпочався з обстрілів - 15 прильотів із САУ. Попередньо, без жертв, деталі згодом", - розповів Живицький.

Нагадаємо, вчора окупанти також завдали артилерійських ударів по об'єктах інфраструктури в Сумській області. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.

За минулу добу російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області . У регіоні зафіксували понад сто прильотів.

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