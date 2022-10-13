ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вранці знову вдарили по Сумській області з артилерії

Новость на русском →
Суми, Четвер 13 жовтня 2022 12:33
Окупанти вранці знову вдарили по Сумській області з артилерії Фото: окупанти вранці знову вдарили по Сумській області з артилерії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 13 жовтня завдали артилерійського удару по одній із громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Артилерійські удари припали по Миропільській громаді.

"Ніч в області пройшла тихо. Але ранок у Миропільській громаді розпочався з обстрілів - 15 прильотів із САУ. Попередньо, без жертв, деталі згодом", - розповів Живицький.

Нагадаємо, вчора окупанти також завдали артилерійських ударів по об'єктах інфраструктури в Сумській області. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.

За минулу добу російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області . У регіоні зафіксували понад сто прильотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область
NEWS
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни