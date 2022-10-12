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Оккупанты вновь ударили по Сумской области: в некоторых районах пропала электроэнергия

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Среда 12 октября 2022 13:27
Оккупанты вновь ударили по Сумской области: в некоторых районах пропала электроэнергия Фото: оккупанты вновь ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 12 октября нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Сумской области. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии", - сообщил он.

Живицкий отметил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.

Кроме того, он рассказал, что по состоянию на утро 12 октября в области без электроснабжения оставались 247 потребителей.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 200 прилетов. Враг применил вертолеты и САУ.

В понедельник россияне также обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб человек.

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