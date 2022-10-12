Оккупанты вновь ударили по Сумской области: в некоторых районах пропала электроэнергия

Российские войска 12 октября нанесли артиллерийские удары по объектам инфраструктуры в Сумской области. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"Есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии", - сообщил он.

Живицкий отметил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.

Кроме того, он рассказал, что по состоянию на утро 12 октября в области без электроснабжения оставались 247 потребителей.