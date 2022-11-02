Оккупанты ночью атаковали Черкасский район дронами: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на среду, 2 ноября, российские оккупанты атаковали одну из общин Черкасского района. Два иранских БПЛА удалось сбить, есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахеда" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", - рассказал он. По его словам, к счастью, люди не пострадали и "это самое главное".