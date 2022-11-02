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Оккупанты ночью атаковали Черкасский район дронами: в ОВА рассказали о последствиях

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Черкассы, Среда 02 ноября 2022 08:27
Оккупанты ночью атаковали Черкасский район дронами: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты ночью атаковали Черкасский район дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на среду, 2 ноября, российские оккупанты атаковали одну из общин Черкасского района. Два иранских БПЛА удалось сбить, есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахеда" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", - рассказал он.

По его словам, к счастью, люди не пострадали и "это самое главное".

Как сообщалось, в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.

Напомним, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла ракетный удар по Черкасской области. Был атакован один из энергетических объектов региона.

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