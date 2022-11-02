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Оккупанты утром обстреляли Николаевскую область: есть разрушения

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Николаевская область, Среда 02 ноября 2022 09:10
Оккупанты утром обстреляли Николаевскую область: есть разрушения Фото: оккупанты утром обстреляли Николаевскую область (Воен ТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 2 ноября в очередной раз нанесли удар по Николаевской области. Вследствие обстрелов в двух районах повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, около 6 утра оккупанты ударили по Николаевскому району, в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской общины. Пострадавших нет.

Кроме того, в 03:45 под обстрел попал населенный пункт Широковской общины в Баштанском районе. Вследствие попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушенные здания. Обошлось без пострадавших.

Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали одну из общин Черкасского района. Два иранских БПЛА удалось сбить, но есть и попадания.

Как известно, в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.

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