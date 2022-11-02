Оккупанты утром обстреляли Николаевскую область: есть разрушения

Российские войска утром 2 ноября в очередной раз нанесли удар по Николаевской области. Вследствие обстрелов в двух районах повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.