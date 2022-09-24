Оккупанты ночью обстреляли Николаев и область: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска ночью 24 сентября в очередной раз обстреляли Николаев и область. Вследствие обстрелов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

Так, удар по Николаеву враг нанес после полуночи. Выпущенные боеприпасы попали в акваторию реки Южный Буг. Предварительно без жертв и пострадавших.

При этом оккупанты дважды нанесли ракетный удар по селу Калиновка Воскресенкой общины. После обстрела возник пожар газовой трубы, повреждены три жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрелам подвергся и Баштанский район. Около 00:15 россияне ударили по окрестностям села Явкино. Позже враг снова обстрелял населенный пункт, в результате чего зафиксировано разрушение зданий и возгорание автомобиля.

Кроме того, ночью российские войска ударили по окрестностям сел Отрадное и Новоалександровка. Информация о поврежденных жилых домах уточняется. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Уже ближе к утру враг ударил по открытым территориям села Широкое. Вследствие обстрела повреждено дорожное покрытие.