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Оккупанты ночью обстреляли Николаев и область: в ОВА рассказали о последствиях

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Николаев, Суббота 24 сентября 2022 09:57
Оккупанты ночью обстреляли Николаев и область: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты ночью обстреляли Николаев и область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 24 сентября в очередной раз обстреляли Николаев и область. Вследствие обстрелов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, удар по Николаеву враг нанес после полуночи. Выпущенные боеприпасы попали в акваторию реки Южный Буг. Предварительно без жертв и пострадавших.

При этом оккупанты дважды нанесли ракетный удар по селу Калиновка Воскресенкой общины. После обстрела возник пожар газовой трубы, повреждены три жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрелам подвергся и Баштанский район. Около 00:15 россияне ударили по окрестностям села Явкино. Позже враг снова обстрелял населенный пункт, в результате чего зафиксировано разрушение зданий и возгорание автомобиля.

Кроме того, ночью российские войска ударили по окрестностям сел Отрадное и Новоалександровка. Информация о поврежденных жилых домах уточняется. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Уже ближе к утру враг ударил по открытым территориям села Широкое. Вследствие обстрела повреждено дорожное покрытие.

Напомним, этой ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью. Целью оккупантов стал жилой дом. В результате чего погиб один человек, еще девять получили ранения.

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Николаев Обстріл
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