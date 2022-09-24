Окупанти вночі обстріляли Миколаїв та область: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська вночі 24 вересня вкотре обстріляли Миколаїв та область. Внаслідок обстрілів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

Так, удару по Миколаєву ворог завдав після півночі. Випущені боєприпаси потрапили до акваторії річки Південний Буг. Попередньо без жертв та постраждалих.

При цьому окупанти двічі завдали ракетного удару по селу Калинівка Воскресенка громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлові будинки. На щастя обійшлося без постраждалих.

Обстрілів зазнав і Баштанський район. Близько 00:15 росіяни вдарили по околицях села Явкіно. Пізніше ворог знову обстріляв населений пункт, внаслідок чого зафіксовано руйнування будівель та загоряння автомобіля.

Крім того, вночі російські війська вдарили по околицях сіл Отрадне та Новоолександрівка. Інформація про пошкоджені житлові будинки уточнюється. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Вже ближче до ранку ворог вдарив відкритими територіями села Широке. Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.