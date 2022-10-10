ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью массировано обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА показали последствия

Новина українською →
Днепр, Понедельник 10 октября 2022 09:00
Оккупанты ночью массировано обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА показали последствия Фото: оккупанты ночью массировано обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 10 октября массированно атаковали Днепропетровскую область. Враг применил ракеты, РСЗО и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, в Никопольском районе оккупнаты ударили по трем общинам - Никопольской, Красногригоревской и Мировской.

В самом Никополе в результате обстрелов повреждено 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Также из-за обстрелов более двух тысяч жителей остались без света.

"Российские снаряды повредили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку. Предварительно обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко.

Также он рассказал, что в Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской общине.

Напомним, этой ночью российские войска обстреляли ряд областей Украины. В частности, оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300.

Кроме того, утром 10 октября враг нанес удары по Киеву и Днепру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Обстріл
NEWS
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят