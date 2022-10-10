ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью обстреляли Николаев ракетами С-300

Новина українською →
Николаев, Понедельник 10 октября 2022 07:59
Россияне ночью обстреляли Николаев ракетами С-300 Фото: россияне ночью обстреляли Николаев ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами C-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, россияне выпустили около 10 ракет. Без жертв.

В результате атаки пострадали гражданские объекты.

Кроме того, Ким сообщил, что российские войска отправили на пусковой рубеж в Астрахани две группы самолетов ТУ-95.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят