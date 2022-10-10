Россияне ночью обстреляли Николаев ракетами С-300
Фото: россияне ночью обстреляли Николаев ракетами С-300 (Getty Images)
В понедельник ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами C-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
По его словам, россияне выпустили около 10 ракет. Без жертв.
В результате атаки пострадали гражданские объекты.
Кроме того, Ким сообщил, что российские войска отправили на пусковой рубеж в Астрахани две группы самолетов ТУ-95.
Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.
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