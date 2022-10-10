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В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно

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Днепр, Понедельник 10 октября 2022 08:38
В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно Фото: в Днепре прогремело несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 10 октября в Днепре прошремело несколько взрывов. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По меньшей мере пять взрывов прогремели во время воздушной тревоги. По предварительным данным, есть прилет. Очевидцы публикуют видео с сильным задымлением.

Кроме того, очевидцы сообщают, что после взрыва в Днепре начался пожар.

Обновлено 9:05.

Еще несколько взрывов прогрмели в Днепре. В частности, сообщается о "прилете" ракеты в пригороде.

Напомним, в Киеве утром 10 октября также раздались взрывы. По словам мэра города, в одном из районов столицы есть "прилет".

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