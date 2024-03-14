Били ракетами и "Шахедами". Россияне обстреляли Сумы и еще три города области

Войска РФ в ночь на 14 марта атаковали ударными дронами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумской области, в том числе Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по Шостке и Тростянцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию ( ОВА ).

"Сегодня, 14 марта враг атаковал беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумщины: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Также были осуществлены ракетные удары по Шостке и Тростянцу", - говорится в заявлении администрации.

На местах "прилетов" работают аварийно-спасательные службы, последствия вражеских ударов уточняются, добавили в ОВА.

Воздушные удары РФ по Украине в ночь на 14 марта

Напомним, этой ночью российские кафиры в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, и воздушная тревога этой ночью была объявлена во многих областях.

Ближе к утру стало известно, что в Харькове было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших не поступало.

После этого в командовании Воздушных сил заявили о движении вражеских ракет в направлении, в частности, Шостки и Ахтырки Сумской области. В низменности северных регионов снова объявили тревогу из-за угрозы баллистических ударов. Впоследствии ее отменили.

Кроме того, в Харькове снова прогремел взрыв из-за ракетного удара интервентов.