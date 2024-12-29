Оккупанты признали дефицит врачей в оккупированной части Запорожской области, - ЦНС

Российские захватчики признали, что на временно оккупированной части Запорожской области существует дефицит врачей. Решить проблему не помогает даже предоставление жилья специалистам из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Информационный ресурс отметил, что из-за отказа большинства местных врачей сотрудничать с врагом, российские оккупанты не могут справиться с кадровым дефицитом.

"На совещании в оккупационной администрации коллаборанты признали проблему, и отметили, что ситуацию не спасает даже предоставление жилья выехавших из региона украинцев, гастролерам из России", - говорится в сообщении.

В частности, россияне не имеют желания ехать на оккупированные территории, поскольку понимают, что они же только захватчики, а их карьера временная. По оценкам самих оккупантов, в 2023 году на оккупированные территории Украины переехало на постоянную основу 40 врачей. Причем эта цифра меньше, чем ожидали в Кремле.