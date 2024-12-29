ua en ru
Вс, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты признали дефицит врачей в оккупированной части Запорожской области, - ЦНС

Воскресенье 29 декабря 2024 01:37
UA EN RU
Оккупанты признали дефицит врачей в оккупированной части Запорожской области, - ЦНС Фото: врачи из РФ ехать на оккупированные территории не хотят (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские захватчики признали, что на временно оккупированной части Запорожской области существует дефицит врачей. Решить проблему не помогает даже предоставление жилья специалистам из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс отметил, что из-за отказа большинства местных врачей сотрудничать с врагом, российские оккупанты не могут справиться с кадровым дефицитом.

"На совещании в оккупационной администрации коллаборанты признали проблему, и отметили, что ситуацию не спасает даже предоставление жилья выехавших из региона украинцев, гастролерам из России", - говорится в сообщении.

В частности, россияне не имеют желания ехать на оккупированные территории, поскольку понимают, что они же только захватчики, а их карьера временная. По оценкам самих оккупантов, в 2023 году на оккупированные территории Украины переехало на постоянную основу 40 врачей. Причем эта цифра меньше, чем ожидали в Кремле.

Напомним, что в большинстве школ на оккупированных территориях Украины закрыли столовые. Причиной этого стала нехватка персонала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Война в Украине
NEWS
По Украине начали вводить экстренные отключения света
По Украине начали вводить экстренные отключения света
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта