Окупанти визнали дефіцит лікарів в окупованій частині Запорізької області, - ЦНС
Російські загарбники визнали, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області існує дефіцит лікарів. Вирішити проблему не допомогає навіть надання житла спеціалістам з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Інформаційний ресурс зазначив, що через відмову більшості місцевих лікарів співпрацювати з ворог, російські окупанти не можуть впоратися з кадровим дефіцитом.
"На нараді в окупаційній адміністрації колаборанти визнали проблему, й зауважили, що ситуацію не рятує навіть надання житла виїхавших з регіону українців, гастролерам з Росії", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, росіяни не мають бажання їхати на окуповані території, оскільки розуміються що вони лише загарбники, а їх кар'єра тимчасова. За оцінками самих окупантів, у 2023 році до окупованих територій України переїхало на постійну основу 40 лікарів. Причому ця цифра є меншою, ніж очікували в Кремлі.
Нагадаємо, що у більшості шкіл на окупованих територіях України закрили їдальні. Причиною цього став брак персоналу.
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