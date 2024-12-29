Окупанти визнали дефіцит лікарів в окупованій частині Запорізької області, - ЦНС

Російські загарбники визнали, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області існує дефіцит лікарів. Вирішити проблему не допомогає навіть надання житла спеціалістам з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС) .

Інформаційний ресурс зазначив, що через відмову більшості місцевих лікарів співпрацювати з ворог, російські окупанти не можуть впоратися з кадровим дефіцитом.

"На нараді в окупаційній адміністрації колаборанти визнали проблему, й зауважили, що ситуацію не рятує навіть надання житла виїхавших з регіону українців, гастролерам з Росії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни не мають бажання їхати на окуповані території, оскільки розуміються що вони лише загарбники, а їх кар'єра тимчасова. За оцінками самих окупантів, у 2023 році до окупованих територій України переїхало на постійну основу 40 лікарів. Причому ця цифра є меншою, ніж очікували в Кремлі.