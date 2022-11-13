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Оккупанты вывозят украинский урожай из Мариупольского района

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Мариуполь, Воскресенье 13 ноября 2022 18:42
Оккупанты вывозят украинский урожай из Мариупольского района Фото: сбор урожая пшеницы (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики каждый день вывозят украинский урожай зерновозами из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами. Ежедневно из всех зернохранилищ и элеваторов. Зерновозы на номерах "23" и "26" регионы (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону" написал Андрющенко.

По его словам, мародерство в государственных масштабах не останавливается. Это и есть часть того же зерна, которая так "искренне" предлагает Россия почти даром международному сообществу.

Он также отметил, что из-за грузового транспорта, не соблюдающего ни правила, ни норм поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки. "Чтобы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта", - заметил советник мэра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что после отступления российских войск из Херсона, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов.

Также раньше мы писали, что в поселке Старый Крым под Мариуполем место массового захоронения жителей города продолжает расширяться. Там появился еще один новый сектор.

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