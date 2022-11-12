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Место массового захоронения под Мариуполем продолжает расти

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Мариуполь, Суббота 12 ноября 2022 11:55
Место массового захоронения под Мариуполем продолжает расти Фото: место массового захоронения под Мариуполем продолжает расти (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

В поселке Старый Крым под Мариуполем место массового захоронения жителей города продолжает расширяться. Там появился еще один новый сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Мариупольское кладбище в Старом Крыму становится все больше. Уже появился даже новый сектор братских могил - №21", - говорится в сообщении.

Как отмечают в горсовете, российские оккупанты принесли в Мариуполь смерть и разрушение.

"Мариупольцы до сих пор хоронят своих родных, а тысячи жителей до сих пор не знают, где похоронены их родственники и знакомые. Другие - пропавшие без вести", - добавляют в сообщении.

Напомним, что известно уже четыре места массового захоронения: возле поселка Мангуш, на кладбищах в Виноградном, Старом Крыму и в самом городе недалеко от Центрального кладбища.

Напомним, что о братской могиле у села Виноградное стало известно еще 22 апреля. Тогда советник мэра Мариуполя сообщил, что он получил информацию о массовых захоронениях погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений.

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