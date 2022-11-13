Окупанти вивозять український урожай з Маріупольського району
Російські загарбники щодня вивозять український врожай зерновозами з усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Росіяни вивозять український врожай з Маріупольського району зерновозами. Щодня з усіх зерносховищ та елеваторів. Зерновози на номерах "23" та "26" регіони (Краснодарський та Ставропольский край). Вкрадене зерно вивозиться через Маріуполь в бік Ростова-на-Дону", - написав Андрющенко.
За його словами, мародерство в державних масштабах не зупиняється. Це і є частина того самого зерна, яка так "щиро" пропонує Росія майже даром міжнародній спільноті.
Він також відзначив, що через вантажний транспорт, який не дотримується ані правил, ані норм поведінки на дорозі, у Маріуполі утворилися корки. "Щоб там не розповідали пропагандисти, але українці залишаються для росіян людьми другого сорту. Навіть, за наявності російського паспорту", - зауважив радник мера.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що після відступу російських військ з Херсона, Маріуполь перетворено на перехрестя ротацій окупантів.
Також раніше ми писали, що у селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.
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