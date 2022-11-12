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Оккупанты превратили Мариуполь в перекресток ротаций

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Суббота 12 ноября 2022 17:54
Оккупанты превратили Мариуполь в перекресток ротаций Фото: российские военные превратили Мариуполь в перекресток ротаций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После отступления российских войск из Херсона, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем движение сил оккупантов в Мариуполе и Мариупольском районе. Военная техника, в том числе тяжелая и системы ПВО "Бук", а также мобилизованные в большом количестве сегодня перебрасываются на направление Бердянска", - отметил Андрющенко.

По его словам, из-за большого трафика (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангшу, и дальше по объездной дороге Мангуша в направлении Бердянска.

Ранее сообщалось, что после отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества оккупационных войск. После Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

Напомним, 9 ноября российское командование заявило об отступлении с правобережья Херсонской области. Уже 11 ноября подразделения украинских военных зашли в Херсон.

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