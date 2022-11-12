Оккупанты превратили Мариуполь в перекресток ротаций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем движение сил оккупантов в Мариуполе и Мариупольском районе. Военная техника, в том числе тяжелая и системы ПВО "Бук", а также мобилизованные в большом количестве сегодня перебрасываются на направление Бердянска", - отметил Андрющенко.

По его словам, из-за большого трафика (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангшу, и дальше по объездной дороге Мангуша в направлении Бердянска.