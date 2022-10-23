Тоже эвакуировали? В Херсоне из магазинов исчезают продукты российского производства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Херсон Online ".

Также отмечается, что оккупанты могли вывезти оборудование из торговых точек. Таким образом они хотят вызвать гуманитарный кризис в городе.

По данным издания, местные жители Херсона рассказывают, что полки магазинов пустые и начали публиковать соответствующие фото. Возможно, россияне намеренно начали вывозить из города продукты.

Напомним, ранее командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявлял о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и обвинял Украину в якобы намерении подорвать дамбу Каховской ГЭС.

По данным Института изучения войны, таким образом пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и отступить с правобережной части Херсонской области.

При этом в Генштабе ранее докладывали, что российские оккупанты уже начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым.

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