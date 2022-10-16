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Россияне начали эвакуацию "госучреждений" из Херсонской области в Крым, - Генштаб

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Воскресенье 16 октября 2022 18:52
Россияне начали эвакуацию "госучреждений" из Херсонской области в Крым, - Генштаб Фото: россияне начали эвакуацию "госучреждений" из Херсонской области в Крым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений", - отмечает украинское военное командование.

По данным Генштаба, во временно оккупированный Крым вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 12 октября украинские военные деоккупировали 75 населенных пунктов в Херсонской области.

Более детально о продвижении украинских войск на юге и о перспективах освободить Херсон можете узнать в материале РБК-Украина.

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