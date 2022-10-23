Теж евакуювали? У Херсоні з магазинів зникають продукти російського виробництва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Херсон Online ".

Також зазначається, що окупанти також могли вивезти обладнання з торгових точок. Таким чином вони хочуть викликати гуманітарну кризу у місті.

За даними видання, місцеві жителі Херсона розповідають, що полиці магазинів порожні та почали публікувати відповідні фото. Можливо, росіяни навмисно почали вивозити з міста продукти.

Нагадаємо, раніше командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявляв про те, що російське керівництво має ухвалити "важкі рішення" щодо Херсонської області та звинувачував Україну в нібито намірі підірвати дамбу Каховської ГЕС.

За даними Інституту вивчення війни, таким чином намагаються створити інформаційні умови для того, щоб пошкодити дамбу та відступити з правобережної частини Херсонської області.

При цьому в Генштабі раніше доповідали, що російські окупанти вже почали евакуювати так звані "держустанови" з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.