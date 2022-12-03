Оккупанты вывезли всех коллаборантов из Олешек: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, были вывезены все представители оккупационной администрации и полицаи. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей", - говорится в сообщении.

В Центре добавляют, что раньше коллаборанты также покинули Новую Каховку. При этом речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.

В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион на период операции ВСУ по его увольнению.