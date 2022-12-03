Оккупанты вывезли всех коллаборантов из Олешек: что известно

Российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Так, были вывезены все представители оккупационной администрации и полицаи. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей", - говорится в сообщении.
В Центре добавляют, что раньше коллаборанты также покинули Новую Каховку. При этом речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.
В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион на период операции ВСУ по его увольнению.
Как сообщалось, жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через реку Днепр. Эвакуация будет проходить 3-5 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.
Отметим, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.
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