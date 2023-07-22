Оккупанты вывезли в РФ еще 100 детей из Украины, - ЦНС

Российские военные продолжают незаконно вывозить украинских детей. На этот раз оккупанты незаконно депортировали в РФ 100 детей из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россияне продолжают активную политику ассимиляции украинских детей на временно оккупированных территориях и уничтожения их самоидентификации.

"Так, оккупанты отправили новую партию украинских детей в лагеря для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Так, детей вывезли из Каланчака в санаторий "Лесная сказка" в Саранске (Мордовия).", - сообщили в ЦНС.

По данным центра, похищенным детям будут проводить лекции о "СВО", их российской принадлежности и преподавание псевдоистории в кремлевском варианте.

"Также перед детьми будут выступать российские "актеры" и проводить обучение русской литературе", - добавили в "Спротиві".

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.

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