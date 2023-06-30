Украина выдвинула первые обвинения в депортации Россией детей-сирот

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что это первые подозреваемые, которым Украина выдвинула обвинения, утверждая, что страна-оккупант незаконно вывезла на временно оккупированную или на собственную территорию более 19 тысяч детей.

Обвинения были выдвинуты в результате расследования, проведенного в сотрудничестве с Международным уголовным судом в Гааге.

Отмечается, что 48 детей-сирот в возрасте от одного до четырех лет были незаконно вывезены из южного города Херсон в сентябре и октябре и перевезены в Москву и оккупированный Россией Крым. В случае доказательства это будет нарушением законов и обычаев войны в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года.

"Мы не знаем, как чувствуют себя эти дети, в каких условиях они содержатся, какова их судьба. Возможно, они были незаконно усыновлены гражданами России, или вывезены в российские учреждения, - заявила начальник управления защиты интересов детей Генеральной прокуратуры Украины Юлия Усенко.

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.