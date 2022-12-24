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Оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель с "Калибрами"

Иллюстративное фото: оккупанты вывели в Черное море еще один корабль с "Калибрами" (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 24 декабря, российские оккупанты в течение дня вывели в Черное море еще один носитель ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они в течение двух последних дней наращивают свое присутствие, в частности, что касается ракетоносителей. На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносителя, один из которых подводный. К вечеру присоединился еще один подводный. Общий потенциальный залп составляет 24 ракеты типа "Калибр", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, такие действия со стороны россиян могут быть как "игрой мышцами" и попыткой давить присутствием, так и подготовкой к очередному массированному ракетному удару.

Напомним, еще сегодня, 24 декабря, утром стало известно, что Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три корабля, способных нести крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп составляет 20 ракет.

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