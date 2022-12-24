Окупанти вивели в Чорне море ще один ракетоносій з "Калібрами"

У суботу, 24 грудня, російські окупанти протягом дня вивели до Чорного моря ще один носій ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Вони протягом двох останніх днів нарощують свою присутність, зокрема, що стосується ракетоносіїв. На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії, один з яких підводний. До вечора приєднався ще один підводний. Загальний потенційний залп складає 24 ракети типу "Калібр", - розповіла Гуменюк.
За її словами, такі дії з боку росіян можуть бути як "грою м'язами" та спробою тиснути присутністю, так і підготовкою до чергового масованого ракетного удару.
Нагадаємо, ще сьогодні, 24 грудня, вранці стало відомо, що Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатні нести крилаті ракети "Калібр". Їхній загальний залп становить 20 ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.