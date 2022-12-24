ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель с "Калибрами"

Новина українською →
Суббота 24 декабря 2022 19:24
Оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель с "Калибрами" Иллюстративное фото: оккупанты вывели в Черное море еще один корабль с "Калибрами" (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 24 декабря, российские оккупанты в течение дня вывели в Черное море еще один носитель ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они в течение двух последних дней наращивают свое присутствие, в частности, что касается ракетоносителей. На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносителя, один из которых подводный. К вечеру присоединился еще один подводный. Общий потенциальный залп составляет 24 ракеты типа "Калибр", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, такие действия со стороны россиян могут быть как "игрой мышцами" и попыткой давить присутствием, так и подготовкой к очередному массированному ракетному удару.

Напомним, еще сегодня, 24 декабря, утром стало известно, что Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три корабля, способных нести крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп составляет 20 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация