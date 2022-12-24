Оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель с "Калибрами"

В субботу, 24 декабря, российские оккупанты в течение дня вывели в Черное море еще один носитель ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они в течение двух последних дней наращивают свое присутствие, в частности, что касается ракетоносителей. На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносителя, один из которых подводный. К вечеру присоединился еще один подводный. Общий потенциальный залп составляет 24 ракеты типа "Калибр", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, такие действия со стороны россиян могут быть как "игрой мышцами" и попыткой давить присутствием, так и подготовкой к очередному массированному ракетному удару.