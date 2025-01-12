Оккупанты решили "заморозить" украинцев без паспорта РФ, - ЦНС

Россияне оставят украинцев на временно оккупированной части Херсонской области в холоде. Жителям частных домов теперь будет труднее их отапливать, чтобы было тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, на левом берегу Херсонской области оккупанты перестали выдавать уголь для отопления частных домовладений. Ограничение касается тех людей, которые не получили паспорт России.

"Получить уголь или компенсацию можно только при наличии красной макулатуры", - говорится в сообщении.

В ЦНС также отметили, что оккупанты заставляют украинцев при получении паспорта РФ писать отказ от украинского гражданства, хотя законодательство России не предусматривает такого действия.

"Таким образом россияне пытаются на юридическом уровне уничтожить украинцев в регионе", - резюмировал информационный ресурс.