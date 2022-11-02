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РФ обстреляла шесть общин в Сумской области: повреждены линии электропередач

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Украина, Среда 02 ноября 2022 22:41
РФ обстреляла шесть общин в Сумской области: повреждены линии электропередач Фото: РФ обстреляла шесть общин в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy/5572)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 2 ноября, россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и водопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За сегодняшний день враг 7 раз обстрелял пограничники. Но выпустил на общины области более 140 различных снарядов и мин", - говорится в сообщении.

Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли шесть общин в регионе, а именно:

  • Шалыгинская община: около 8 утра по окраине одного из пограничных сел россияне начали обстрел из пулеметов. А после обеда по этой же территории ударили из минометов (10 "приходов"). Без разрушений;
  • Эсманскую общину за день обстреляли 4 раза. Враг дважды применил по приграничью минометы. В общей сложности 28 приходов. Впоследствии были 4 пулеметные очереди. И после 16:00 россияне ударили из реактивной артустановки (16 приходов). В результате повреждены линии электропередачи. Также разрушений претерпел частный дом, магазин и водопровод;
  • Миропольская община подверглась трижды обстрелам из России. После обеда с территории РФ били из минометов по приграничным селам. В общей сложности 28 "приходов". Впоследствии обстреляли эти территории с САУ. Было 34 "прихода". Взрывы вызвали пожар. Поврежден жилой дом, летняя кухня, подвал, гараж;
  • Великописаревская община: со стороны России велся минометный обстрел (5 "приходов") по одному из сел общины. Без разрушений;
  • Юнаковская община: пограничный враг обстрелял из САУ (8 "приходов"). Разрушений не было;
  • Средино-Будская община: также был обстрел из САУ (7 "приходов"). Без разрушений.

Напомним, что вчера россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атаки был ранен мужчина.

Ранее россияне в течение дня обстреляли две пограничные общины Сумской области - Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.

Также россияне ведут наступление в трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников.

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