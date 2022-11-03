Жителей Сумской области предупредили об артиллерийском обстреле со стороны РФ
В четверг, 3 ноября, российские оккупанты открыли огонь по Белопольской общине в Сумской области по артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Белопольская громада. Артиллерийский обстрел", - говорится в сообщении.
Глава области призвал жителей спрятаться в укрытие.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Напомним, что в среду, 2 ноября, россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и водопровод.
Ранее россияне в течение дня обстреляли две пограничные общины Сумской области – Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.
Также россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников.
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