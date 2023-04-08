Оккупанты выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области, - ОВА

Российские войска 7 апреля 71 раз обстреляли Херсонскую область. Пострадали жилые объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, враг выпустил 397 снарядов, 17 из них попали по Херсону.
Повреждения получили жилые кварталы населенных пунктов области, территория и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в Бериславе.
В результате военной агрессии РФ 8 человек получили ранения, из них двое - дети. С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.
Ранее мы писали, утром, 8 апреля, в Херсоне слышались звуки взрывов. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Напомним, россияне готовятся к возможной эвакуации из Запорожской и Херсонской областей .
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