Оккупанты выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В результате военной агрессии РФ 8 человек получили ранения, из них двое - дети. С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.

Повреждения получили жилые кварталы населенных пунктов области, территория и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в Бериславе.

Оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, враг выпустил 397 снарядов, 17 из них попали по Херсону.

Ранее мы писали, утром, 8 апреля, в Херсоне слышались звуки взрывов. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Напомним, россияне готовятся к возможной эвакуации из Запорожской и Херсонской областей .

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