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В Херсоне были слышны взрывы

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Херсон, Суббота 08 апреля 2023 07:09
В Херсоне были слышны взрывы Фото: в Херсоне были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня рано утром, 8 апреля, были слышны взрывы, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов пока никакой официальной информации не сообщалось. В случае повторных взрывов рекомендуется по возможности оставаться в укрытиях, или же соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что российская армия утром 7 апреля обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате атаки пострадали двое детей и их мама.

Также мы писали, что вчера ночью в Херсоне прогремели мощные взрывы, однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Всего же за прошедшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских ударов артиллерией и авиацией 7 человек получили ранения.

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