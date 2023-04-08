Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Внаслідок військової агресії РФ 8 осіб отримали поранення, з них двоє – діти. З деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

Пошкодження отримали житлові квартали населених пунктів області, територія та будинок дитячого садка Білозерської селищної громади та будівля об'єкту роздрібної торгівлі у Бериславі.

Окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, ворог випустив 397 снарядів, 17 із них потрапили по Херсону.

Раніше ми писали, вранці, 8 квітня, у Херсоні чути звуки вибухів. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась.

Нагадаємо, росіяни готуються до можливої евакуації із Запорізької та Херсонської областей.

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