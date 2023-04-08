UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, - ОВА

Фото: Окупанти за добу 71 раз обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська 7 квітня 71 раз обстріляли Херсонську область. Постраждали житлові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, ворог випустив 397 снарядів, 17 із них потрапили по Херсону.

Пошкодження отримали житлові квартали населених пунктів області, територія та будинок дитячого садка Білозерської селищної громади та будівля об'єкту роздрібної торгівлі у Бериславі.

Внаслідок військової агресії РФ 8 осіб отримали поранення, з них двоє – діти. З деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

Раніше ми писали, вранці, 8 квітня, у Херсоні чути звуки вибухів. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась.

Нагадаємо, росіяни готуються до можливої евакуації із Запорізької та Херсонської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України