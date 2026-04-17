Оккупанты выпустили 20 "Шахедов" по одной подстанции на Житомирщине

17:12 17.04.2026 Пт
2 мин
Целью оккупантов снова стала критическая инфраструктура
aimg Сергей Козачук
Оккупанты выпустили 20 "Шахедов" по одной подстанции на Житомирщине Фото: РФ выпустили 20 "Шахедов" по подстанции на Житомирщине (Getty Images)

Российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Под ударом оказалась одна из подстанций, которую атаковали около 20 дронов.

Об этом заявил председатель правления АО "Житомироблэнерго" Алексей Шекета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

Детали атаки на энергообъект

По словам главы энергокомпании, целью вражеской атаки стала энергетика области. В частности, на одну из подстанций россияне направили около 20 беспилотников типа "Шахед".

Алексей Шекета эмоционально прокомментировал действия оккупантов, отметив, что украинская энергетика стоит врагу "костью в горле".

Фото: целью оккупантов снова стала критическая инфраструктура (facebook.com/oleksij.seketa.2025)

"На одну подстанцию около 20 шахедов. Это же как этим нелюдям наша энергетика как кость в горле? Пусть эта кость в их горле будет пока их не задушит! Мы знаем, что делать", - подчеркнул руководитель "Житомироблэнерго".

Усиление российских атак

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что Россия планирует усилить террор и готовит до семи массированных ударов в месяц. По данным разведки, каждая такая атака может включать не менее 400 дронов и 20 ракет.

Кроме того, во время обстрела 16 апреля оккупанты применили новую схему удара, впервые использовав такое количество баллистических ракет одновременно и изменив время пусков крылатых ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время последних атак украинским защитникам, в частности с помощью истребителей F-16, удалось сбить все вражеские крылатые ракеты, однако энергосистема остается под угрозой из-за высокой интенсивности обстрелов.

