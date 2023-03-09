Реальное количество больше. РФ заявила о более чем 700 тысячах "эвакуированных" детей, - Герасимчук

Россия сообщила, что "эвакуировала" 738 тысяч украинских детей, однако реальные цифры будут еще больше.

Об этом на встрече с журналистами заявила уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Масштабы депортации Россией украинских детей беспрецедентны в мировой истории. Страна-агрессор заявляет о 738 тысячах "эвакуированных", а на самом деле похищенных украинских детей, но общая цифра будет больше

"Мы говорим не только о похищении детей, по сути, о депортации и принудительном перемещении, не только об убитых и раненых детях, но и о сексуальных преступлениях, смене гражданства, усыновлении маленьких детей, которые не будут помнить, откуда они. Это не просто преступление против человечности, не просто военное преступление, это геноцид", - сказала Герасимчук.

По ее словам, есть несколько вариантов похищения оккупантами украинских детей:

из детских домов во время так называемой "фильтрации";

непосредственно отлучают ребенка в семье;

похищают детей, родителей которых россияне перед этим убивают;

забирают детей якобы на "оздоровление", однако не возвращают обратно.

В целом, по словам уполномоченной, у Украины есть точная и детальная информация о более чем 16 тысячах случаев депортации детей. В настоящее время на родину удалось вернуть 308 детей.