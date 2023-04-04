Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их получать российские паспорта, - ЦНС
В Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции и заставляют их получать паспорта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всех несогласных работников ЗАЭС вывозят и истязают. Также особое внимание уделяется тем, кто не заключил договор с "Росатомом".
"Заметим, что РФ не способна уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности", - добавили в ЦНС.
Напомним, что Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.
Бывшему заместителю главного инженера Запорожской АЭС Юрию Черничуку объявили о подозрении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.