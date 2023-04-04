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Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их получать российские паспорта, - ЦНС

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Энергодар, Вторник 04 апреля 2023 21:19
Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их получать российские паспорта, - ЦНС Фото: Оккупанты пытают работников ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции и заставляют их получать паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех несогласных работников ЗАЭС вывозят и истязают. Также особое внимание уделяется тем, кто не заключил договор с "Росатомом".

"Заметим, что РФ не способна уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности", - добавили в ЦНС.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

Бывшему заместителю главного инженера Запорожской АЭС Юрию Черничуку объявили о подозрении.

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