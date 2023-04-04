Возможностей становится меньше. Мэр Мелитополя назвал пути для эвакуации из Запорожской области
Жители оккупированной части Запорожской области могут выехать на безопасную территорию двумя путями. Однако с каждым днем возможностей уехать становится все меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Напоминаю: пока еще доступно несколько путей эвакуации - в сторону Грузии, Латвии, Эстонии и других европейских стран", - говорится в заявлении.
Мэр отметил, что можно уехать следующими путями:
- через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск;
- через Крым.
По его словам, каждый раз оккупанты усиливают фильтрацию на пропускных пунктах.
"Однако пока эти пути эвакуации работают, призываю жителей выезжать из оккупации. Ведь с каждым днем возможностей уехать становится меньше", - добавил Федоров.
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