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Оккупанты устроили в Мелитополе "национализацию" имущества украинцев

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Пятница 04 ноября 2022 18:12
Оккупанты устроили в Мелитополе "национализацию" имущества украинцев Фото: оккупанты устроили в Мелитополе "национализацию" имущества украинцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий военные РФ создали комиссию, которая проводит перепись государственных, коммунальных, частных предприятий, домов, квартир и авто.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Объекты, владельцы которых выехали из оккупации или отказались регистрироваться по фейковым законам местных царьков, признают "бесхозными". Оккупанты быстро проводят "национализацию" такого имущества. Из последнего – под прицелом грязных рук гауляйтера 47 городских объектов здравоохранения", - отметил Федоров.

По его словам, после "национализации" полученное имущество сбывается в другие временно оккупированные регионы Украины и Россию.

Напомним, ранее стало известно, что 3 октября утром в Мелитополе прогремели взрывы. Позже выяснилось, что в результате происшествия повреждена военная база оккупантов, которую они обустроили на местном предприятии "Рефма".

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