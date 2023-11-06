Оккупанты проводили штурмы сразу на нескольких направлениях. Ситуация на фронте за неделю
Российские войска пытаются штурмовать позиции украинских военных сразу по нескольким направлениям. За неделю произошло более 400 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.
"В течение прошлой недели в общей сложности произошло более 400 боевых столкновений. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, несмотря на многочисленные потери в личном составе, вооружении и технике. Пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получил достойный отпор", - рассказал он.
Бахмутское направление
"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательных действий к югу от Бахмута. В то же время в течение прошлой недели оккупанты предприняли около 60 неудачных попыток восстановить утраченное положение в районе Клещиевки и Андреевки", - рассказал спикер.
Также враг вел безуспешные штурмы в районе Богдановки, Хромово, Пивденного Донецкой области.
Запорожское направление
Здесь враг пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, но успеха не имел.
"Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе северо-западнее Вербового, севернее Нестерянок и Пятихаток Запорожской области", - добавил спикер.
Авдеевское направление
Противник продолжает наступать в районе Авдеевки, совершив на прошлой неделе около 90 неудачных попыток вытеснить ВСУ с позиций в районе Керамики, Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского Донецкой области.
Купянское и Лиманское направления
Враг продолжает попытки наступления:
- в районе Синковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;
- Надежды, Стельмаховки, Белогоровки Луганской области;
- Спорного, Верхнекаменского Донецкой области.
"На этих направлениях украинские воины отразили более 60 атак противника", - отметил Ковалев.
Марьинское и Шахтерское направления
Силы обороны отразили более 130 атак врага в районе Марьинки, Новомихайловки, Золотой Нивы и Старомайорского.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на 6 ноября, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 305970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка.
При этом, по данным Ковалева, за неделю было уничтожено 46 из 64 вражеских беспилотников "шахед" и 40 из 85 дронов-камикадзе "Ланцет". В общей сложности ВСУ за неделю уничтожили более 6 тысяч российских захватчиков, более 100 танков, более 200 ББМ, более 190 артсистем, более 30 РСЗО, 12 ПВО и два самолета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.