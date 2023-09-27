В ближайшее время увидим серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении, - эксперт

В ближайшее время произойдет серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении. Россияне готовят штурмовые отряды для прорыва обороны украинских войск.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "ВСУ готовят поле нового сражения. Где именно и когда окружат Бахмут: обзор фронта" .

Как сообщается, на Лимано-Купьянской оси завершается подготовка новосформированной 25-й армии РФ и штурмовых отрядов, которые будут бросать на прорыв украинской обороны.

Военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев обращает внимание на публикации российских оппозиционных каналов. Они пишут о том, что диктатор Владимир Путин до октября не хочет слышать плохие новости с фронта.

"Понятно почему, 7 октября День рождения (Путина - ред.), и ему нужны хоть какие-то хорошие новости. Скорее всего, мы в ближайшее время увидим серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении", - отметил эксперт.

По его словам, наступление планировалось на 26-27 сентября. Украинская разведка косвенно подтверждала, что враг готовится идти вперед.

"Есть информация о том, что россияне совершают проходы в своих минных полях и подтягивают технику ближе к линии боевого столкновения. Если бы армия находилась в обороне, они не стали бы опрокидывать БМП и танки ближе к фронту. А так похоже, что создается "бронекулак", чтобы оттеснять наши Силы обороны", - рассказал Селезнев.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

В последние месяцы российские военные активизировали наступление на линии Лиман-Купянск. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха украинских защитников на юге захватчики могут усилить наступление в направлении Купянск-Лиман.

Украинские военные сообщали, что россияне пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

При этом военные эксперты отмечали, что враждебное наступление на Купянско-Лиманском направлении фактически остановилось. Вероятно, оккупанты были не готовы к наступательным действиям.

Также ранее сообщалось, что россияне собирают новые силы для проведения атак на Лимано-Купянском направлении. Однако их качество остается на низком уровне.