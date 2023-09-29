ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снизили темпы наступления на линии Купянск-Кременная, - ISW

Купянск, Пятница 29 сентября 2023 05:00
UA EN RU
Оккупанты снизили темпы наступления на линии Купянск-Кременная, - ISW Фото: оккупанты снизили темпы наступления на линии Купянск-Кременная (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российских оккупантов на линии Купянск-Кременная замедлилось. Украинские войска заставили захватчиков снизить темпы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники сообщают об уменьшении российских атак на Купянском и Лиманском направлениях. Как считают аналитики, украинские операции отвели российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ухудшили наступательные усилия России.

Ранее в ISW отмечали, что россияне наступлением в Луганской области пытаются оттянуть украинские силы. Однако сейчас Генштаб ВСУ и Нацгвардия Украины подтверждают, что намерения оккупантов провалились.

"Российская авиация стала все активнее на этой линии, поскольку наземные атаки, очевидно, снизились", - говорится в отчете.

Бои под Купянском и Лиманом

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Ранее Силы обороны отмечали, что захватчики пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

Однако, по последним сводкам, атаки россиян не добились успехов, а ранее анонсированное наступление провалилось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции
Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых