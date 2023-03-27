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Оккупанты отказываются демобилизовать студентов в "Л/ДНР", - ЦНС

Фото: Оккупанты отказываются демобилизовать студентов в "Л/ДНР" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты отказались провести демобилизацию студентов в "ЛНР" и "ДНР", хотя гауляйтеры захваченных регионов отчитывались о выполнении этих мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В начале полномасштабного вторжения оккупанты провели "общую мобилизацию" на захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Впоследствии они пообещали демобилизовать студентов в так называемых "учреждениях высшего образования", но обещание не выполнили", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в "ДНР" было мобилизовано 3515 студентов, из которых 70 погибли, 174 ранены и 272 дезертировано. Около 2 тысяч юношей до сих пор "служат" во вражеской армии.

"В Луганской области гауляйтеры мобилизовали 654 студентов, из которых 5 погибли и 70 ранены. Около 300 юношей дальше "служат", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что оккупационные власти так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" передумали отправлять на войну студентов. Но "демобилизация" не касается заочников.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что демобилизация студентов и аспирантов учебных заведений в "ДНР" и "ЛНР" должна закончиться в декабре.

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