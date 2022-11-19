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Оккупанты передумали посылать студентов на войну. Но повезло не всем

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Донецк, Луганск, Суббота 19 ноября 2022 01:30
Оккупанты передумали посылать студентов на войну. Но повезло не всем Фото: российские оккупанты объявили "демобилизацию" для студентов (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Оккупационные власти так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" передумали отправлять на войну студентов. Но "демобилизация" не касается заочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ оккупационных администраций.

В частности, сегодня главари псевдореспублик объявили "демобилизацию" студентов вузов и техникумов очной и очно-заочной формы обучения. Причем как следует из "указов", по всей видимости это не касается заочников.

Оккупационная администрация в Луганске решила пойти еще дальше и поручила заключить контракты со студентами, которые якобы "не желают увольняться с военной службы".

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе перестали выдавать документов "ДНР" и "ЛНР". Таким образом, Россия пытается интегрировать временно оккупированные территории Украины.

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