Оккупанты передумали посылать студентов на войну. Но повезло не всем

Оккупационные власти так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" передумали отправлять на войну студентов. Но "демобилизация" не касается заочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ оккупационных администраций.

В частности, сегодня главари псевдореспублик объявили "демобилизацию" студентов вузов и техникумов очной и очно-заочной формы обучения. Причем как следует из "указов", по всей видимости это не касается заочников.

Оккупационная администрация в Луганске решила пойти еще дальше и поручила заключить контракты со студентами, которые якобы "не желают увольняться с военной службы".