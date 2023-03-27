Окупанти відмовляються демобілізувати студентів в "Л/ДНР", - ЦНС

Окупанти відмовились провести демобілізацію студентів в "ЛНР" та "ДНР", хоча гауляйтери захоплених регіонів звітували про виконання цих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На початку повномасштабного вторгнення окупанти провели "загальну мобілізацію" на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Згодом вони пообіцяли демобілізувати студентів у так званих "закладах вищої освіти", але обіцянку не виконали", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що в "ДНР" було мобілізовано 3515 студентів, з яких 70 загинуло, 174 поранено й 272 дезертувало. Близько 2 тисяч юнаків і досі "служать" у ворожій армії.

"В Луганській області гауляйтери мобілізували 654 студентів, з яких 5 загинуло й 70 поранено. Близько 300 юнаків далі "служать", - додали у Центрі національного спротиву.