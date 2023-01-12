Оккупанты отбирают квартиры у жителей Энергодара и размещают там энергетиков из РФ

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Из-за сопротивления работников ЗАЭС, россияне вынуждены свозить в город работников с территории РФ", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками. Они продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства.

Незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории РФ происходят системно. Для поощрения "командировок" в Украину парламент РФ принял соответствующий закон о предоставлении льгот работникам, согласившимся на это.