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Оккупанты отбирают квартиры у жителей Энергодара и размещают там энергетиков из РФ

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Энергодар, Четверг 12 января 2023 16:16
Оккупанты отбирают квартиры у жителей Энергодара и размещают там энергетиков из РФ Фото: Оккупанты отбирают квартиры у жителей Энергодара и размещают энергетиков из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Из-за сопротивления работников ЗАЭС, россияне вынуждены свозить в город работников с территории РФ", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками. Они продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства.

Незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории РФ происходят системно. Для поощрения "командировок" в Украину парламент РФ принял соответствующий закон о предоставлении льгот работникам, согласившимся на это.

Напомним, что российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий.

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают "эвакуировать" местное население, и на этот раз интервенты решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области.

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