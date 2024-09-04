Оккупанты будут отбирать жилье у украинцев, которые не взяли паспорта РФ, - Лубинец

"Согласно новым "законам" у владельцев имущества, находящегося на ВОТ, есть 30 дней, чтобы лично явиться в орган местного самоуправления и заявить свои права на имущество. Владелец должен предоставить документ, удостоверяющий личность, в частности, паспорт гражданина РФ", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии РБК-Украина.

Если имущество не зарегистрируют в российских системах в течение 30 дней, оно по закону РФ официально считается "бесхозным", а это значит, что оккупанты могут "на законных основаниях" выгнать человека из его собственной квартиры и национализировать ее. Позже она перейдет в руки муниципалитетам, а затем ее либо продадут россиянину, который решит переехать в условный Мариуполь поближе к морю, либо отдадут российским солдатам или ФСБ.

Как отмечается в матери але последние "нововведения" оккупационной администрации с подачи Кремля фактически ставят точку в вопросе, можно ли игнорировать принуждение к гражданству РФ.