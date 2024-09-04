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Окупанти відбиратимуть житло в українців, які не взяли паспорта РФ, - Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України примушують людей переоформити своє власне житло згідно із законодавством РФ. А для того щоб це зробити, потрібен паспорт.

"Згідно з новими "законами" у власників майна, що знаходиться на ТОТ, є 30 днів, щоб особисто з'явитися до органу місцевого самоврядування та заявити свої права на майно. Власник повинен надати документ, що засвідчує особу, зокрема, паспорт громадянина РФ", - сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі РБК-Україна.

Якщо майно не зареєструють у російських системах протягом 30 днів, воно згідно із законом РФ офіційно вважається "безгоспним", а це означає, що окупанти можуть "на законних підставах" вигнати людину з її власної квартири та націоналізувати її. Пізніше вона перейде до рук муніципалітетів, а потім її або продадуть росіянину, який вирішить переїхати до умовного Маріуполя ближче до моря, або віддадуть російським солдатам чи ФСБ.

Як зазначається в матері, але останні "нововведення" окупаційної адміністрації з подачі Кремля фактично ставлять крапку в питанні, чи можна ігнорувати примус до громадянства РФ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни збільшили кількість перевірок на вулицях. Окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам проводити вибіркові перевірки документів та вмісту телефону.

Також росіяни вводять на СОТ т.з. систему доносів. Загарбники заохочують місцеве населення до передачі даних у разі нелояльності по відношенню до окупаційної адміністрації. Нерідко після таких перевірок загарбники заарештовують власників нерухомості, а "віджате" в українців житло передають колаборантам.

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ОкупантиПаспорт України