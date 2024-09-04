Окупанти відбиратимуть житло в українців, які не взяли паспорта РФ, - Лубінець

"Згідно з новими "законами" у власників майна, що знаходиться на ТОТ, є 30 днів, щоб особисто з'явитися до органу місцевого самоврядування та заявити свої права на майно. Власник повинен надати документ, що засвідчує особу, зокрема, паспорт громадянина РФ", - сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі РБК-Україна.

Якщо майно не зареєструють у російських системах протягом 30 днів, воно згідно із законом РФ офіційно вважається "безгоспним", а це означає, що окупанти можуть "на законних підставах" вигнати людину з її власної квартири та націоналізувати її. Пізніше вона перейде до рук муніципалітетів, а потім її або продадуть росіянину, який вирішить переїхати до умовного Маріуполя ближче до моря, або віддадуть російським солдатам чи ФСБ.

Як зазначається в матері, але останні "нововведення" окупаційної адміністрації з подачі Кремля фактично ставлять крапку в питанні, чи можна ігнорувати примус до громадянства РФ.